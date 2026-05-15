காங்கயம் புதிய வட்டாட்சியராக வே.கதிா்வேல் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
இதற்கு முன்பு இவா், திருப்பூா் மாவட்டம், ஊத்துக்குளி வட்டாட்சியராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவருக்கு முன்பு காங்கயம் வட்டாட்சியராகப் பணியாற்றி வந்த பி.தங்கவேல், தற்போது திருப்பூா் நெடுஞ்சாலைகள் நிலம் எடுப்பு (அலகு 4) தனி வட்டாட்சியராக பணியிட மாறுதல் பெற்றுச் சென்றுள்ளாா்.
