வெள்ளக்கோவில் வட்டார விசைத்தறி தீபாவளி போனஸ் ஒப்பந்தம்
போனஸ் ஒப்பந்த பேச்சுவாா்த்தையில் பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் உள்ளிட்டோா்.
போனஸ் ஒப்பந்த பேச்சுவாா்த்தையில் பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் உள்ளிட்டோா்.
வெள்ளக்கோவில் வட்டார விசைத்தறி தீபாவளி போனஸ் ஒப்பந்தம் வியாழக்கிழமை இரவு இறுதி செய்யப்பட்டது.
முன்னாள் அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் முன்னிலையில் திமுக சாா்பிலான விசைத்தறி உரிமையாளா் சங்கம், தொழிற்சங்கங்கள் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையில் 2025-2026-ஆம் ஆண்டுக்கான போனஸ் ஒப்பந்தம் இறுதியாகியுள்ளது.
அதன்படி தறி ஓட்டுபவா், பாவு ஓட்டுபவா் ஓராண்டுக்கு ரூ.1,700, ஒரு மாதத்துக்கு ரூ.140, நூல் சுற்றுபவா் ரூ. 1,150, ரூ.110, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பட்டறையில் பாவு ஓட்டுபவா் ரூ.650, ரூ.110, பாவு பிணைப்பவா் - மேஸ்திரி தறி ஒன்றுக்கு ரூ.250, ரூ.25, தாா் போடுபவா், தாா் எடுப்பவா், நூல் உலா்த்துபவா், பீஸ் மடிப்பவா் வாரச் சம்பளத்துக்கு மேல் ரூ.350 என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பேச்சுவாா்த்தையில் திருப்பூா் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் இல.பத்மநாபன், மாவட்ட துணைச் செயலாளா் கே.ஆா்.முத்துக்குமாா், விசைத்தறி தொழிலாளா் முன்னேற்ற சங்கத் தலைவா் வி.வி.தம்பிதுரை, செயலாளா் எஸ்.சதாசிவம், பொருளாளா் எஸ்.கதிா்வேல், திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கே.சந்திரசேகரன், நகரச் செயலாளா் எஸ்.முருகானந்தம் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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