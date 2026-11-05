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பட்டாசுத் தொழிலாளா்களுக்ககு தீபாவளி போனஸ்

சிவகாசிப் பகுதியில் பட்டாசு ஆலைத் தொழிலாளா்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகை போனஸ் வழங்கப்பட்டது.

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தீபாவளி போனஸ் - Photo: Dinamani | Gemini AI

Updated On :

சிவகாசிப் பகுதியில் பட்டாசு ஆலைத் தொழிலாளா்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகை போனஸ் வழங்கப்பட்டது.

சிவகாசியில் பட்டாசு, தீப்பெட்டி, அச்சுத் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும், தொழிலாளா்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இரு முறை போனஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

சிவகாசியில் மாரியம்மன் கோயில் பஙகுனிப் பொங்கல் திருவிழாவின் போது, பட்டாசு ஆலைகளில் வேலைபாா்க்கும் தொழிலாளா்கள் அனைவருக்கும் போனஸ் வழங்கப்படும். இதைத்தொடந்து, தீபாவளி பண்டிகைக்கும் தொழிலாளா்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்படும். இந்த நிலையில், சிவகாசிப் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு, தீப்பெட்டி ஆலைத் தொழிலாளா்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்பட்டது.

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