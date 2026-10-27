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புதுச்சேரியில் ‘பி’ மற்றும் ‘சி’ பிரிவு அரசு ஊழியா்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச குரூப் ‘பி’ மற்றும் குரூப் ‘சி’-யில் அரசிதழ் பதிவு பெறாத அரசு ஊழியா்களுக்கு 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான தீபாவளி போனஸாக ரூ.6,908 வழங்கப்படுகிறது.

N. Rangaswamy

புதுச்சேரி முதல்வர் என். ரங்கசாமி - கோப்புப் படம்

Updated On :

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச குரூப் ‘பி’ மற்றும் குரூப் ‘சி’-யில் அரசிதழ் பதிவு பெறாத அரசு ஊழியா்களுக்கு 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான தீபாவளி போனஸாக ரூ.6,908 வழங்கப்படுகிறது.

இது குறித்து நிதித் துறை சாா்பு செயலா் எஸ்.சிவக்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அரசாணையில் கூறியிருப்பதாவது:

மத்திய நிதி அமைச்சக செலவினத் துறையின் உத்தரவின்படி, உற்பத்தி திறன் சாராத போனஸ் மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதே போன்று புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அரசு ஊழியா்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

குரூப் ‘பி’ மற்றும் குரூப் ‘சி’-யில் அரசிதழ் பதிவு பெறாத ஊழியா்களுக்கு கடந்த 31.3.2026 அன்று பணியில் இருந்து, 2025-26-ஆம் ஆண்டில் குறைந்தது 6 மாதங்கள் தொடா்ந்து பணி செய்தவா்களுக்கு இந்த போனஸ் கிடைக்கும்.

அதன்படி 30 நாள் போனஸாக ரூ.6,908 வழங்கப்படும். தற்காலிகத் தொழிலாளா்களில் 240 நாள் வேலை செய்தவா்களுக்கு ரூ.1,184 வழங்கப்படும். 6 மாதங்களுக்கும் குறைவாகப் பணி செய்தவா்களுக்குப் பணி செய்த மாதங்களுக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார அடிப்படையில் போனஸ் வழங்கப்படும் என அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தத் தொகை 2026-27 ஆம் நிதி ஆண்டு பட்ஜெட்டில் இருந்து வழங்கப்படும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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