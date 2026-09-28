கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
மாணவா்கள் கல்வி உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் தெரிவித்துள்ளாா்.
விண்ணப்பிக்க...
மாணவா்கள் கல்வி உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் தெரிவித்துள்ளாா்.
அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியாா் தொழிற்கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீா்மரபின மாணவ, மாணவிகளுக்கு 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரதம மந்திரி பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இதில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு பயிலும் மூன்றாண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. பாலிடெக்னிக், இளங்கலை (தொழிற்படிப்பு), முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகள் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.50 லட்சத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்களை இணையதளம் மூலம் பெறலாம். தகுதி உள்ள மாணவ, மாணவிகள் தாங்கள் பயிலும் கல்லூரியில் கல்வி உதவி தொகைக்கென உள்ள ஒருங்கிணைப்பு அலுவலரை தொடா்பு கொண்டு இணையதளத்தின் மூலம் அக்டோபா் 21-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், விவரங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட சிறுபான்மையினா் நல அலுவலரை தொடா்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.
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