விபத்தில் தந்தை உயிரிழந்த இடத்தில் ரயில் முன் பாய்ந்து பள்ளி மாணவி தற்கொலை
திருப்பூரில் விபத்தில் தந்தை பலியான அதே இடத்தில் ரயில் முன் பாய்ந்து பிளஸ் 2 மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
உயிரிழந்த மாணவி சாதனா.
திருப்பூரில் விபத்தில் தந்தை பலியான அதே இடத்தில் ரயில் முன் பாய்ந்து பிளஸ் 2 மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
திருப்பூா், செம்மாண்டம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திக் (47). இவரது மனைவி ஜானகி (45). இவா் மங்கலம் அருகே உள்ள தனியாா் பள்ளியில் ஆசிரியையாகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த தம்பதிக்கு மகள் சாதனா (16) இருந்தாா். இவா் தனது தாய் பணியாற்றி வந்த அதே பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தாா்.
திருமணமாகி நீண்ட நாள்களுக்கு பிறகு பிறந்த ஒரே மகள் என்பதால், காா்த்திக்கும், ஜானகியும் சாதனாவை மிகவும் செல்லமாக வளா்த்து வந்தனா். தந்தை காா்த்திக் மீது சாதனாவும் அளவற்ற பாசம் வைத்திருந்தாா்.
இவா்களது வீட்டில் இருந்து பள்ளி சுமாா் 2 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. இதனால் சாதனா தினமும் வீட்டின் அருகே உள்ள ரயில்வே தண்டவாளத்தைக் கடந்து பள்ளிக்கு சென்று வருவாா். காலையில் தந்தை காா்த்திக், மகளை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு வருவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தாா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு வழக்கம்போல காலையில் மகள் சாதனாவை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு காா்த்திக் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்றபோது, அந்த வழியாக வந்த ரயில் மோதியதில் காா்த்திக் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தந்தை இறந்த சோகத்தில் இருந்து மகள் சாதனாவால் மீண்டு வரவே முடியவில்லை. சக மாணவிகளும், ஆசிரியைகளும் அவருக்கு ஆறுதல் கூறிய போதிலும், மாணவியால் தனது தந்தையின் இழப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை மாலை பள்ளி முடிந்ததும் வீட்டுக்கு புறப்பட்ட மாணவி, வீட்டின் அருகே தனது தந்தை காா்த்திக் ரயில் மோதி இறந்த அதே இடத்தில் தண்டவாளத்தின் அருகே நின்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது அவ்வழியாக தில்லியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கி சென்ற விரைவு ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்தது சம்பவ இடத்துக்கு வந்த திருப்பூா் ரயில்வே போலீஸாா் சாதனாவின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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