வாக்காளா் சிறப்பு முகாம் கட்டுரைப் போட்டி: வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் கட்டுரைப் போட்டியில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
கட்டுரைப் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்கள். உடன், அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா்.
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் கட்டுரைப் போட்டியில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
பல்லடம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் நிறுவப்பட்டுள்ள தோ்தல் கல்வி அறிவு குழு சாா்பில் வாக்காளா் சிறப்பு முகாம் கட்டுரைப் போட்டி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், பங்கேற்று வெற்றிபெற்ற 20 மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் சரவணன் சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
பல்லடம் வட்டாட்சியா் சரவணன், தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா் ராமசாமி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.