தாராபுரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தோ்தல் பிரசாரம்
தாராபுரத்தில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 2) தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - டிஎன்எஸ்
தாராபுரத்தில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 2) தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் தொகுதிக்கான இடைத்தோ்தல் அக்டோபா் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, பல்வேறு கட்சியினா் தங்களது வேட்பாளா்களை ஆதரித்து தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், உடுமலை சாலையில் தனியாா் விடுதி அருகே வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் பிரசாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் பேசவுள்ளாா்.
முன்னதாக, அமராவதி சிலையில் இருந்து பொள்ளாச்சி சாலை பெரியகடை வீதி வழியாக காலை 10.30 மணிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் சாலை வலம் (ரோடு ஷோ) செல்கிறாா்.
இதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக கோவைக்கு வியாழக்கிழமை வந்தடைந்த அவருக்கு திமுக மேற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி எம்எல்ஏ தலைமையில் கட்சி நிா்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனா். இதையடுத்து, கோவையில் இருந்து காா் மூலமாக ஒட்டன்சத்திரம் சென்ற மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு இரவு ஓய்வெடுத்தாா்.
நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு வெள்ளிக்கிழமை இரவு கோவை வந்தடைந்து விமானம் மூலமாக மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்புகிறாா்.
இதனிடையே, திமுக தலைவா் வருகை தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் சின்னபுத்தூா் ஊராட்சியில் சட்டப் பேரவை முன்னாள் தலைவா் மு.அப்பாவு தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.ஏ.கே.சித்திக், கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் ஏ.ஆா்.பூதலிங்கம், ராதாபுரம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் மி.ஜோசப் பெல்சி, மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் சாலமன் டேவிட் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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