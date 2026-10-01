மாணவா்கள் புத்தக வாசிப்பை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும்: த.ஸ்டாலின் குணசேகரன்
மாணவா்கள் புத்தக வாசிப்பை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஈரோடு மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் கூறினாா்.
நிகழ்ச்சியில், மாணவருக்கு மடிக்கணினி வழங்கிய மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன். உடன், காங்கேயம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரி நிா்வாகிகள்.
மாணவா்கள் புத்தக வாசிப்பை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஈரோடு மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் கூறினாா்.
காங்கயம் அருகே நத்தக்காடையூரில் உள்ள காங்கேயம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியில் மாணவா்களுக்கு மானிய விலையில் மடிக்கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு காங்கேயம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி ஆா்.வி.மகேந்திர கெளடா தலைமை வகித்தாா்.
விழாவில், முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் 250 மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்லூரி நிா்வாகம் சாா்பில் மானிய விலையில் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், எழுத்தாளரும், ஈரோடு மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவருமான த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று பேசியதாவது: மாணவா்கள் புத்தக வாசிப்பை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நூலகமே ஒரு கல்லூரியின் இதயப் பகுதி. மாணவா்களுக்கு நூலகத்தைப் பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஏற்படுத்திட சில புதிய உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். பொது அறிவை வளா்த்துக் கொள்ளத்தக்க சிறந்த பொது நூல்களை கல்லூரி காலத்திலேயே படித்துப் பழகிய மாணவா்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தானாக வளரும். வாழ்க்கையில் எதிா்கொள்ளும் பிரச்னைகளை சமாளிக்கும் திறன் மேம்படும்; தலைமைத் தகுதி உருவாகும். அனைவருக்கும் உயா் கல்வி கிடைக்கச் செய்வதே இன்றைய காலத்தின் தேவையாகும்.
உயா் கல்வியின் பயன் சமுதாயத்துக்கு முழுமையாக கிடைக்க வேண்டுமெனில் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் சில அடிப்படை அம்சங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தகுதிமிக்க பேராசிரியா்கள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், தரம்மிக்க கல்வி ஆகியவை கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கவை. கல்லூரி காலத்தில் மடிக்கணினி என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்றாகிவிட்டது. அதை முறைப்படி பயன்படுத்தினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். மாணவா்களுக்கு சலுகை விலையில் மடிக்கணினி வழங்கியதுடன், அந்த தொகையை இரண்டு தவணைகளில் செலுத்த வாய்ப்பளித்த கல்லூரி நிா்வாகத்தின் முயற்சி பாராட்டத்தக்கது என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, கல்லூரியின் முதன்மை நிா்வாக அதிகாரி ஆா்.வி. மஹேந்திர கௌடா, முதல்வா் எஸ்.ராம்குமாா் ஆகியோா் பேசினா். இந்நிகழ்ச்சியில், அறிவியல் மற்றும் மானுடவியல் துறைத் தலைவா் எல்.சம்பத்குமாா், வேதியியல் உதவிப் பேராசிரியா் பி.சக்திவேல் உள்ளிட்ட பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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