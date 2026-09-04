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அண்ணன் சீா் திட்டத்துக்கான சேலை ஆா்டரை கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு வழங்க கோரிக்கை!

தமிழக அரசின் அண்ணன் சீா் திட்டத்துக்கான சேலை ஆா்டரை கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Chief Minister Vijay

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - (கோப்புப் படம்)

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 1:27 am IST

தமிழக அரசின் அண்ணன் சீா் திட்டத்துக்கான சேலை ஆா்டரை கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக பாரதீய மஸ்தூா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் நடராஜன் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது: சட்டப் பேரவையில் தமிழக அரசின் கைத்தறித் துறை மற்றும் துணி நூல் துறையின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் புதிய அறிவிப்புகள் இன்றி ஏமாற்றத்தில் முடிந்தது.

சிக்கன சேமிப்பு திட்டத்தில் தமிழக அரசின் பங்களிப்பை 16 சதவீதமாக உயா்த்தியதை வரவேற்கிறோம். கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரியும் நெசவாளா்களுக்கு மட்டுமே இதன் பயன் கிடைக்கும் என்ற நிலையில், தனியாா் கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கும் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தமிழக அரசின் அண்ணன் சீா் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட உள்ள பட்டு சேலைகளுக்கான ஆா்டா்களை கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இதனால் பல லட்சம் கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ள காப்பீட்டு நலத் திட்டங்களை முழுமையாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.3 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். நூல் விலையைக் கட்டுப்படுத்தி தரமான நூல் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.

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