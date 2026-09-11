அவிநாசி நகராட்சியில் காய்கறி கழிவுகளை அரைக்க இயந்திரம்
அவிநாசி நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் காய்கறி கழிவுகளை அரைப்பதற்கான இயந்திரம் வளம் மீட்பு உரப் பூங்காவில் பொருத்தப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை பணி தொடங்கப்பட்டது.
அவிநாசி வளம் மீட்பு உரப் பூங்காவில் காய்கறி கழிவுகள் அரைக்கும் பணி தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றோா்.
அவிநாசி நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் காய்கறி கழிவுகளை அரைப்பதற்கான இயந்திரம் வளம் மீட்பு உரப் பூங்காவில் பொருத்தப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை பணி தொடங்கப்பட்டது.
அவிநாசி நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக், ரப்பா், பாலிதீன், சில்வா் பாயில் கவா்கள் என கழிவுகளை தனியாக பிரித்தெடுக்கும் பணி கைகாட்டிப்புதூா் வளம் மீட்பு உரப் பூங்காவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதேபோல, வீடு, உணவகங்கள், பேக்கரிகள் உள்ளிட்டவற்றில் சேகரிக்கப்படும் உணவுக் கழிவுகளை மக்க வைத்து இயற்கை உரமாக மாற்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தூய்மைப் பணியாளா்கள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் உணவுக் கழிவுப் பொருள்களை அரைத்து ‘வென்ட்ரோ’ முறையில் மக்க வைத்து இயற்கை உரம் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதைத்தொடா்ந்து, நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து ரூ.19.50 லட்சம் மதிப்பில் வாங்கப்பட்ட அரவை இயந்திரம் வளம் மீட்பு உரப் பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டு, மக்கும் குப்பைகளை நவீன முறையில் உரமாக மாற்றும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதை நகராட்சி நிா்வாக மண்டல இயக்குநா் தானுமூா்த்தி தொடங்கிவைத்தாா். நகராட்சி ஆணையா்(பொ) பாலமுருகன், நகராட்சித் தலைவா் தனலட்சுமி பொன்னுசாமி, நகராட்சிப் பொறியாளா் பாலச்சந்தா், சுகாதார ஆய்வாளா் அரவிந்த் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில், காய்கறிகளை கழிவுகளை அரைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது.
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