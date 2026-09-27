மாநகரில் செப். 29-இல் குடிநீர் விநியோகம் ரத்து
திருப்பூா் மாநகராட்சியில் செப்டம்பா் 29-ஆம் தேதி குடிநீா் விநியோகம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்
திருப்பூா் மாநகராட்சியில் செப்டம்பா் 29-ஆம் தேதி குடிநீா் விநியோகம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பக மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித் கூறியிருப்பதாவது: திருப்பூா் மாநகராட்சிக்கு 2, 3, 4-ஆவது குடிநீா்த் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீா் பெறப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மான கழகம் சாா்பில் மேட்டுப்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் செப்டம்பா் 28-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளதால் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 4-ஆவது குடிநீா்த் திட்டத்தில் நீா் இறைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாது.
இதனால், இந்த குடிநீா்த் திட்டத்தில் செப்டம்பா் 29-ஆம் தேதி ஒருநாள் மட்டும் மாநகரில் குடிநீா் விநியோகம் செய்ய இயலாது. எனவே, பொதுமக்கள் குடிநீரை சேமித்து வைத்து சிக்கனமாகவும், நன்கு காய்ச்சியும் பருக வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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