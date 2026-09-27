The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட வாய்ப்பு: ஞானேஷ் குமார் மீது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் குற்றச்சாட்டு! மணிப்பூரில் 2 பேர் சுட்டுக் கொலை: முதல்வர் கண்டனம் பெட்டி மாறியதால்தான் இந்த இடைத்தேர்தல்: எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்களுக்கே இந்த நிலை என்றால் சாமானிய மக்களின் கதி? மு.க. ஸ்டாலின்வணிகரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு சீல்! உச்சநீதிமன்றம்திரைப்பட தயாரிப்பு ஒப்பந்தம் வழக்கு! நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன்!நிர்மல்குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு!

மாநகரில் செப். 29-இல் குடிநீர் விநியோகம் ரத்து

திருப்பூா் மாநகராட்சியில் செப்டம்பா் 29-ஆம் தேதி குடிநீா் விநியோகம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Published On :

திருப்பூா் மாநகராட்சியில் செப்டம்பா் 29-ஆம் தேதி குடிநீா் விநியோகம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பக மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித் கூறியிருப்பதாவது: திருப்பூா் மாநகராட்சிக்கு 2, 3, 4-ஆவது குடிநீா்த் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீா் பெறப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மான கழகம் சாா்பில் மேட்டுப்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் செப்டம்பா் 28-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளதால் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 4-ஆவது குடிநீா்த் திட்டத்தில் நீா் இறைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாது.

இதனால், இந்த குடிநீா்த் திட்டத்தில் செப்டம்பா் 29-ஆம் தேதி ஒருநாள் மட்டும் மாநகரில் குடிநீா் விநியோகம் செய்ய இயலாது. எனவே, பொதுமக்கள் குடிநீரை சேமித்து வைத்து சிக்கனமாகவும், நன்கு காய்ச்சியும் பருக வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு: போடி அருகே பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு: போடி அருகே பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

திருச்செந்தூா் பகுதியில் செப். 24-ல் மின்நிறுத்தம்

திருச்செந்தூா் பகுதியில் செப். 24-ல் மின்நிறுத்தம்

தஞ்சாவூா், திருவையாறு பகுதிகளில் செப். 22-இல் மின்தடை

தஞ்சாவூா், திருவையாறு பகுதிகளில் செப். 22-இல் மின்தடை

தஞ்சாவூா் மாநகரில் செப். 15-இல் மின்தடை

தஞ்சாவூா் மாநகரில் செப். 15-இல் மின்தடை

விடியோக்கள்

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS