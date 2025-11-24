தருமபுரி
பூட்டிய வீட்டில் நகை திருட்டு
தருமபுரியில் பூட்டிய வீட்டில் நகை திருடிய மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
தருமபுரி, விஸ்வநாதன் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோ.லட்சுமி (61). இரு தினங்களுக்கு முன்பு பெங்களூரில் உள்ள தனது மகள் வீட்டுக்குச் சென்ற அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வீடு திரும்பினாா்.
அப்போது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டு வீடுதிறந்து கிடந்ததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த 3 பவுன் நகைகள் மற்றும் சில பொருள்கள் திருட்டுபோனது தெரியவந்தது.
புகாரின் பேரில், தருமபுரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களைத் தேடிவருகின்றனா்.