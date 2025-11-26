தருமபுரி

அதிமுக சாா்பில் மாணவிகளுக்கு அஞ்சலக வங்கிக் கணக்கு தொடக்கம்

ஏரியூரில் அதிமுக சாா்பில், மாணவிகளுக்கு அஞ்சலக வங்கிக் கணக்கு தொடங்கிவைக்கும் நிகழ்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தருமபுரி அதிமுக சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, மாநில விவசாயிகள் அணி துணைத் தலைவா் டி.ஆா்.அன்பழகன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் அமைச்சரும், பாலக்கோடு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கே.பி.அன்பழகன், தனது சொந்த நிதியிலிருந்து மத்திய அரசின் செல்வமகள் திட்டத்தின்கீழ் 300 மாணவிகளுக்கு தலா ரூ. 500 வீதம் செலுத்தி அஞ்சலக வங்கிக் கணக்கை தொடங்கிவைத்தாா்.

இதில், ஒன்றியச் செயலாளா்கள் அன்பு, எஸ்.பி.வேலுமணி, தங்கராஜ், தனபால், ஏரியூா் அஞ்சல் நிலைய அலுவலக ஊழியா்கள், மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

