தருமபுரி செட்டிக்கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் கண்காணிப்பு பதிவேடுகளை ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாலக்கோடு, பென்னாகரம், தருமபுரி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, அரூா் (தனி) ஆகிய ஐந்து சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான பொதுத் தோ்தல் கடந்த ஏப். 23 ஆம் தேதி நடந்து முடிந்தது. இத்தோ்தலில் மொத்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினா் மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 83 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
மொத்தம் 1596 வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் ஐந்து தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 90.11 சதவீதம் போ் அதாவது 11,28,233 வாக்காளா்கள் வாக்களித்தனா். வாக்குப்பதிவு முடிந்தவுடன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்தும் பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையமான தருமபுரி செட்டிக்கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தனி, தனி அறைகளில் வைக்கப்பட்டு, அரசியல் கட்சி முகவா்கள், தோ்தல் அலுவலா்கள் முன்னிலையில் அறையின் கதவுகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து அனைத்து அறைகள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை மைய வளாகம் என பொறியியல் கல்லூரி வளாகம் முழுவதும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நுழைவாயிலில் அரசியல் கட்சிகளின் முகவா்கள், போலீஸாா் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இப்பணிகளுக்கு பதிவேடுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஸ், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.எஸ். மகேஸ்வரன் ஆகியோா் பாா்வையிட்டு கண்காணித்து வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில் செட்டிக்கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்ற மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ், அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பதிவேடுகள் மற்றும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு மையம் ஆகியவற்றை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
