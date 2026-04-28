Dinamani
பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசிகடும் வெய்யில் எதிரொலி: தமிழகத்தில் தினசரி மின்நுகா்வு 20,000 மெகாவாட்-ஆக உயா்வுமாலியில் பாதுகாப்பு அமைச்சா் கொலை: கிளா்ச்சியாளா்கள் பிடியில் முக்கிய நகரங்கள்அரசுப் பணியாளா் அவமதிப்பு வழக்கு: மகாராஷ்டிர பாஜக அமைச்சருக்கு ஒரு மாதம் சிறைத் தண்டனைகர்நாடகம்: பூணூலை கழற்ற உத்தரவிட்ட தனியார் கல்லூரி கல்வி அதிகாரிகள் 3 பேர் கைதுகிரிமினல் வழக்குகளில் கைதாகும் முதல்வா்கள், பிரதமா்களை பதவி நீக்கக்கோரும் மசோதா: கருத்துகளைப் பெறும் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு
/
தருமபுரி

தோ்தல் அதிகாரியின் வாகனத்தை தடுத்த 28 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு

வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கம்பைநல்லூா் அருகே தோ்தல் அதிகாரியின் வாகனத்தை தடுத்த 28 போ் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிவுசெய்தனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்டது க.ஈச்சம்பாடி கிராமம். இந்த கிராமத்தில் ஏப். 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் தோ்தல் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, க.ஈச்சம்பாடி வாக்குச்சாவடிக்கு தேவையான மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம், தோ்தல் நடத்துவதற்கு தேவையான உபகரணங்களை எடுத்துச் செல்லும் வாகனத்தை மறித்து சாலை மறியலில் கிராம மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா். அப்போது, தோ்தல் அலுவலா்களை தகாத வாா்த்தையில் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து க.ஈச்சம்பாடி கிராம நிா்வாக அலுவலா் ரகுபதி கம்பைநல்லூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அவரது புகாரின்பேரில், 7 பெண்கள் உள்பட 28 போ் மீது கம்பைநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் விதிமீறல்: அரசியல் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் மீது வழக்கு

தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக மு. அப்பாவு மீது வழக்கு

தோ்தல் விதிமீறல்: தவெக, பாஜக நிா்வாகிகள் மீது வழக்குப் பதிவு

பரமக்குடியில் தோ்தல் விதிமீறல்: திமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் மீது வழக்கு

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

26 ஏப்ரல் 2026