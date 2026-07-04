பென்னாகரம் பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கூரை அமைக்கும் பணி தீவிரம்

பென்னாகரம் பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கூரை அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது.
பென்னாகரம் பேருந்து நிலைய நுழைவாயில், மேற்கூரை அமைக்க சட்டப் பேரவை உறுப்பினரின் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் ரூ. 26 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டு பேருந்து நிலையத்தின் இருபுறங்களிலும் பணிகள் நடைபெற்றன.
இந்த நிலையில் மேற்கூரை அமைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட தடுப்பு கம்பிகள் பேருந்து நிறுத்தும் இடத்தில் நடப்பட்டதால் பேருந்துகள் நிறுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. பணிகளும் முழுமை பெறாமல் தாமதமாகின. இதுகுறித்து தினமணி நாளிதழிலில் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து பேருந்து நிலைய மேற்கூரை அமைக்க இரும்பு தகடுகள் கொண்டுவரப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை முதல் தகடுகள் பொருத்தும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பென்னாகரம் பேருந்து நிலைய மேற்கூரை அமைக்கும் பணி நிறைவடைந்த நுழைவாயில், பென்னாகரம் அருகே கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் கசடு கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெறும் கழிவுநீா்க் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளை பொறியாளா் மோகன் ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின் போது, உதவி செயற்பொறியாளா் ராஜேந்திரன், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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