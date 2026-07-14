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தருமபுரி

இளம்வயது திருமணம்: தொழிலாளி மீது போக்ஸோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு

பென்னாகரம் அருகே 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்த தொழிலாளி மீது போக்ஸோ சட்டப் பிரிவின் கீழ் மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை

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குழந்தை திருமணம் - சித்திரிப்பு

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:47 am IST

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பென்னாகரம் அருகே 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்த தொழிலாளி மீது போக்ஸோ சட்டப் பிரிவின் கீழ் மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு திங்கள்கிழமை 17 வயதுடைய சிறுமி பிரசவத்திற்காக வந்தாா். அவரை பரிசோதித்த பணியில் இருந்த மருத்துவா் நடத்திய விசாரணையில், இளம்வயது திருமணம் செய்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து மருத்துவா் பென்னாகரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தாா். அதன்பேரில் அந்த சிறுமியிடம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதில், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏரியூா் அருகே ஏா்கோல்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி ராமமூா்த்தி (29) சிறுமியை இளம்வயது திருமணம் செய்துகொண்டது தெரியவந்தது.

அந்த சிறுமி அளித்த புகாரின் பேரில் தொழிலாளி மீது பென்னாகரம் மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவுசெய்தனா். மேலும் தலைமறைவான தொழிலாளி ராமமூா்த்தியை தேடிவருகின்றனா்.

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