தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்டியில் கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
பாப்பாரப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக பாப்பாரப்பட்டி போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இந்நிலையில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் மாரி தலைமையிலான காவலா்கள் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கூக்குட்டமருதஅள்ளி பேருந்து நிறுத்தத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக நின்றிருந்த இளைஞரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், அவா் பாப்பாரப்பட்டி அருகே உள்ள பனைகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (27) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 200 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து மணிகண்டனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி தருமபுரி கிளை சிறையில் அடைத்தனா்.
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