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தருமபுரி

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

Updated On :17 ஜூன் 2026, 5:09 am IST

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தருமபுரி, ஜூன் 14

தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் விவசாயி உயிரிழந்தாா்.

அரூா் வட்டம், பாப்பநாயக்கன் வலசை கிராமத்தை சோ்ந்தவா் தி. ராமசாமி (56). இவா் வீட்டில் கறவை மாடுகளை வைத்து பால் கறந்து அனுமன்தீா்த்தத்தில் உள்ள தனியாா் பால் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஊற்றி வருகிறாா். இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தனியாா் பால் கொள்முதல் நிலையத்தில் பாலை ஊற்றிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்றுகொண்டிருந்தாா்.

பாப்பநாயக்கன்பட்டி- ஒட்டப்பட்டி சாலையில் அறுந்து விழுந்திருந்த மின் கம்பியை கவனிக்காமல் அதன்மீது இருசக்கர வாகனம் ஏறிச் சென்றது. அப்போது, மின் கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே ராமசாமி உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் அரூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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