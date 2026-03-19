தருமபுரி

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம்

Updated On :19 மார்ச் 2026, 8:45 pm

தருமபுரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், தோ்தல் பொறுப்பு அலுவலா்களுடனான ஆலோசனை மற்றும் ஆய்வுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் தருமபுரி, பாலக்கோடு, பென்னாகரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு பொதுத் தோ்தல் பாா்வையாளராக வந்தனா வைத்யாவையும், செலவினப் பாா்வையாளராக வி.ஆா்.ஹரியையும் தோ்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது.

அதேபோல, அரூா்(தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு பொதுப் பாா்வையாளராக பரம்வீா் சிங், செலவினப் பாா்வையாளராக பட் ரவிஷ் வீரேந்திரபாய், தோ்தல் காவல் பாா்வையாளராக குல்வந்த் சிங் ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள தோ்தல் தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் குறித்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் மற்றும் பொறுப்பு அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியராக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ரெ.சதீஸ் தலைமை வகித்தாா்.

இதில், மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள், தபால் வாக்குப் பதிவுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள், தோ்தல் நடத்தை விதிகள், தோ்தலில் 100 சதவீதம் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு மேற்கொண்ட பணிகள், பறக்கும்படை, நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்களின் செயல்பாடுகள் ஆகியவை குறித்து தோ்தல் பாா்வையாளா்களுக்கு ஆட்சியா் விளக்கினாா்.

தொடா்ந்து, தோ்தல் ஆணையம் விதித்துள்ள வழிமுறைகளை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் முறையாக பின்பற்றி, தருமபுரி மாவட்ட தோ்தலை அமைதியாக நடைபெறுவதற்கு ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் தெரிவித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக முல்லை கூட்டரங்கில் தோ்தலையொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ள ஊடக சான்றிதழ் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு மையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளையும், மாவட்ட தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளையும் தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் ஆய்வுசெய்தனா்.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.எஸ்.மகேஸ்வரன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கவிதா, அனைத்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் மற்றும் பொறுப்பு அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் வருகை

தபால் வாக்குகள் குறித்த நிலை அலுவலா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்

பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் 12 பறக்கும் படையினா்

கிருஷ்ணகிரி: தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி தோ்தல் அலுவலா்களின் விவரங்கள் அறிவிப்பு

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

