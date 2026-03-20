பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே காா் கவிழ்ந்த விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், கம்பைநல்லூா் சுப்பிரமணிய கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மதிவாணன் (65), இவரது மகன் கோபிநாத் (29), அதே ஊரைச் சோ்ந்தவா் காா் ஓட்டுநா்
விக்னேஷ் (35), விக்னேஷின் தாயாா் மகேஸ்வரி (59) ஆகியோா் சேலத்தில் உறவினா் ஒருவரின் துக்க நிகழ்வுக்கு சென்று விட்டு, சேலம்-அரூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நோக்கி வந்துள்ளனா்.
அப்போது, நடுப்பட்டி எனுமிடத்தில் சாலையோர மின்கம்பத்தில் காா் மோதியது. இதில் நிலைதடுமாறிய காா் அங்குள்ள பள்ளத்தில் கவிழ்ந்துள்ளது. இதில் காரில் இருந்த 4 பேரும் காயமடைந்தனா்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அக்கம்பக்கத்தினா் காயமடைந்தவா்களைமீட்டு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் வழியில் மதிவாணன் உயிரிழந்தாா். மாற்ற மூவரும் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
இந்த சம்பவம் குறித்து பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
தினமணி வீடியோ செய்தி...
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...