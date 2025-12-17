தருமபுரி
பாப்பாரப்பட்டியில் கோழி திருடிய இளைஞா் கைது
பாப்பாரப்பட்டி அருகே வீட்டில் வளா்க்கப்பட்ட கோழிகளை திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
பாப்பாரப்பட்டி அருகே வீட்டில் வளா்க்கப்பட்ட கோழிகளை திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
பாப்பாரப்பட்டி அருகே பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த விக்னேஷ் (24).இவா்,தனது வீட்டில் சுமாா் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்டுக்கோழிகளை வளா்த்து வருகிறாா். செவ்வாய் கிழமை இரவு வீட்டின் வெளியே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த கோழிகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச்சென்றனா்.இதுகுறித்து பாப்பாரப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் விக்னேஷ் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
விசாரணையில் தருமபுரி அருகே தேவரசம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த ராமா் (25) என்பவா் திருடியது தெரியவந்ததை அடுத்து, பாடி சந்திப்பு சாலை பகுதியில் அவரை கைது செய்தனா். பின்னா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா் படுத்தி தருமபுரி கிளை சிறையில் அடைத்தனா்.