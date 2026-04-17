தருமபுரி

திமுக தலைவரின் விமா்சனத்துக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை: அன்புமணி ராமதாஸ்

என்னையும், அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியையும் தரக்குறைவாக விமா்சித்துவரும் திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலினுக்குப் பதிலளித்து, மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்ப விரும்பவில்லை என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தாா்.

பாலக்கோடு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.அன்பழகனை ஆதரித்து காரிமங்கலத்தில் வாக்கு சேகரித்த அன்புமணி ராமதாஸ்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 11:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

என்னையும், அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியையும் தரக்குறைவாக விமா்சித்துவரும் திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலினுக்குப் பதிலளித்து, மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்ப விரும்பவில்லை என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி. அன்பழகனை ஆதரித்து காரிமங்கலத்தில் வியாழக்கிழமை அவா் பேசியதாவது:

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், கொலை, கொள்ளை என குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் மீண்டும் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி முதல்வராக வேண்டும்.

தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் அதிமுக- பாமக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும். தருமபுரி மாவட்டத்தின் 80 சதவீத மக்கள் பயனடையும் ஒகேனக்கல் மிகை நீா்த் திட்டத்தை 2021 இல் திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலின் நிறைவேற்றுவதாக உறுதியளித்தாா். ஆனால், இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதேபோலதான் திமுகவின் வாக்குறுதிகள் எதுவும் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை.

முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சாதனைகளை கூறி வாக்கு சேகரிக்கவில்லை. என்னையும், அதிமுக பொதுச் செயலாளரையும் அவா் அவதூறாகப் பேசி வருகிறாா். அதற்குப் பதிலளித்து மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்ப விரும்பவில்லை. தொகுதிக்குத் தேவையான திட்டங்கள் நிறைவேற அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி. அன்பழகனுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றாா்.

மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது திமுக: அன்புமணி ராமதாஸ்

ரூ.5 லட்சம் கோடி கடன் குறித்து திமுக அரசு மக்களுக்கு விளக்க வேண்டும்! - பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ்

விசிகவை திமுக ஆக்கிரமித்துவிட்டது! - அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

திமுக கூட்டணிக்கு மக்கள் ஆதரவு தரமாட்டாா்கள்: அன்புமணி பிரசாரம்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
