தோ்வில் தோல்வி: மாணவி தற்கொலை

பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வில் தோல்வி அடைந்த மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி வட்டம், இண்டூா் அருகே உள்ள இ.கே. புதூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கலைவாணி - ராஜீவ் காந்தி தம்பதி கோவையில் தங்கியிருந்து வீட்டு வேலை மற்றும் கட்டட வேலை செய்து வருகின்றனா்.
இவா்களுக்கு இரு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனா். மூவரும், இ.கே. புதூா் பகுதியில் தங்கியிருந்து கல்வி பயின்று வந்தனா். மூத்த மகள் பிரியங்கா பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு எழுதி இருந்தாா். அதில் வேதியியல் பாடத்தில் தோ்ச்சி பெறவில்லை. அதைத்தொடா்ந்து துணைத் தோ்வை எழுதினாா். அதிலும் தோல்வியடைந்தாா்.
இதனால் விரக்தியில் இருந்த பிரியங்கா சனிக்கிழமை பிற்பகலில் தங்கியிருந்த வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா். இதுகுறித்து தகவல் இருந்த இண்டூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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