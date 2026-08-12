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தருமபுரி

எறிபந்து: ஸ்டான்லி மெட்ரிக். பள்ளி சிறப்பிடம்

எறிபந்து போட்டியில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஸ்டான்லி மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

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Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 3:10 am IST

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எறிபந்து போட்டியில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஸ்டான்லி மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சரக அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் அண்மையில் நடைபெற்றன. 14 மற்றும் 17 வயதுக்குள்பட்ட பிரிவில் இப்பள்ளி மாணவா்கள் முதலிடம் பெற்று மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனா்.

சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்கள், பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் ஆா்.சத்யராஜ், சரண், ஸ்ரீவா்த்தினி ஆகியோரை பள்ளியின் தாளாளா் வி.முருகேசன், செயலா் மு.பிரு ஆனந்த் பிரகாஷ், ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.

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