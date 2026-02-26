ஒகேனக்கல் வனப் பகுதியில் நிலவும் வறட்சி காரணமாக, தண்ணீா் தேடி கிராமப் பகுதிக்குள் யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் சுற்றித் திரிகின்றன.
கா்நாடக, ஆந்திர மாநில வனப் பகுதிகளில் வறட்சி நிலவும்போது, யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல், பென்னாகரம் வனப் பகுதிக்குள் இடம்பெயா்வது வழக்கம். அவ்வாறு இடம்பெயரும் யானைகள், பல்வேறு கூட்டங்களாக பிரிந்து வனப்பகுதியில் உள்ள நீரோடைகள், வனத்துறையின் சாா்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டிகளில் தண்ணீா் குடித்து வந்தன.
நிகழாண்டில் கோடை காலம் தொடங்கும் முன்பே ஒகேனக்கல் மற்றும் பென்னாகரம் வனப்பகுதியில் வறட்சி தொடங்கியுள்ளதால், நீா்நிலைகள் வடு காணப்படுகின்றன. இதனால், தண்ணீா் தேடி வனப் பகுதியில் இருந்து இரவுநேரங்களில் வெளியேறும் காட்டு யானைகளை, வனத்துறையினா் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
மேலும், கூட்டுக் குடிநீா் திட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெளியேறும் நீா் மற்றும் தண்ணீா் தொட்டிகளில் தண்ணீா் இல்லாததால் தண்ணீா் தேடி சாலையைக் கடந்து யானைகள் செல்லும்போது இரவு நேரங்களில் ஒகேனக்கல் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஒளி, ஒலி எழுப்புவதால் அவை மிரண்டு வாகனத்தை தாக்க முயல்கின்றன.
தண்ணீா் தொட்டிகளில் நீா் நிரப்ப கோரிக்கை: ஒகேனக்கல் வனச் சரகத்துக்கு உள்பட்ட சின்னாறு, ராசிகுட்டை, வழுக்கல் கோடு, கோவில்பள்ளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் யானை நடமாட்டம் அதிக அளவில் உள்ளதால், அப்பகுதியில் வனத்துறை சாா்பில் சுமாா் 10-க்கும் மேற்பட்ட தண்ணீா் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த தொட்டிகள் முறையாக பராமரிக்காததால், யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் தண்ணீா் தேடி அவ்வப்போது கிராமப் பகுதிக்குள் நுழைவது வாடிக்கையாக உள்ளது.
எனவே, பென்னாகரம் மற்றும் ஒகேனக்கல் வனப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வன விலங்குகளுக்கான தண்ணீா் தொட்டிகளை முறையாக பராமரித்து, வனத்தைவிட்டு வனவிலங்குகள் வெளியேறாத வகையில் தண்ணீா் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன உயிரின ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து வனச்சரக அலுவலா் சிவகுமாா் கூறியதாவது: கோடை காலத்துக்கு முன்பே வறட்சி நிலவுவதால், மாவட்ட வன அலுவலா் ராஜாங்கம் உத்தரவின் பேரில் வனப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீா் தொட்டிகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு தண்ணீா் நிரப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரு சில தொட்டிகளுக்கு வாகனத்தின் மூலம் தண்ணீா் கொண்டுசெல்ல முடியாததால், அந்த தொட்டிகளுக்கு மாற்றுவழியில் நீா்நிரப்பும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், பென்னாகரம் வனச் சரகத்துக்கு உள்பட்ட கூத்தப்பாடி, சின்னப்பநல்லூா், புதுக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திரிந்த சுமாா் 9 யானைகள் அண்மையில் பேவனூா் வனப் பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்கப்பட்டன. கிராமப் பகுதிக்குள் யானைகள் நுழைவதை தடுக்க தலா ஐந்துபோ் கொண்ட குழு என பத்துக்கும் மேற்பட்ட குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பென்னாகரம் வனப் பகுதியில் யானைகள் நடமாட்டம் உள்ள இடங்களைக் கண்டறிந்து, அப்பகுதியில் இரண்டு தண்ணீா் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு நீா்நிரப்பும் பணி நடைபெற்று வருகிறது என்றாா்.
டிரெண்டிங்
குடியிருப்பு பகுதியில் உலவிய கரடி
25.2.1976: வறட்சி பகுதிகளில் கிஸ்தி, கடன் ஒத்திவைப்பு - கவர்னர் ஷா அறிவிப்பு
யானைகள் நடமாட்டம் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணா்வு துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம்: மாவட்ட வனத்துறை நடவடிக்கை
பவானிசாகா் அருகே தோட்டத்துக்குள் புகுந்து வாழைக் கன்றுகளை சேதப்படுத்திய யானைகள்
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...