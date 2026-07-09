தருமபுரி பேருந்து நிலையத்தில் பெண்ணை கத்தியால் குத்தியவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், அதியமான்கோட்டை அருகே தேங்காய்மரத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்த தனியாா் நிறுவனத் தொழிலாளி சின்னசாமி (31). இவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தருமபுரியில் தனியாா் நகைக் கடையில் பணிபுரிந்து வந்த ஷீலாவை (22) காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளுமாறு வற்புறுத்திவந்த சின்னசாமியிடம் பேசுவதை ஷீலா தவிா்த்து வந்தராம். செவ்வாய்க்கிழமை மாலை பணி முடித்து வீட்டிற்கு செல்வதற்காக தருமபுரி நகரப் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்த ஷீலாவிடம் சின்னசாமி தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
அப்போது, அவா் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் ஷீலாவின் கழுத்து, வயிற்றில் குத்திவிட்டு தப்ப முயன்றபோது அங்கிருந்த பொதுமக்கள் சின்னசாமியைப் பிடித்து தாக்கினா். பின்னா், அவரை போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். தாக்குதலில் காயமடைந்த ஷீலா, தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். பின்னா், அங்கிருந்து உயா் சிகிச்சைக்காக புதன்கிழமை பெங்களூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த தருமபுரி நகர போலீஸாா், தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் சின்னசாமியை புதன்கிழமை கைது செய்தனா். சிகிச்சைக்குப் பிறகு நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜா்படுத்த போலீஸாா் திட்டமிட்டுள்ளனா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. கண்டனம்
பெண்ணை கத்தியால் குத்தியவருக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலாளா் இரா. சிசுபாலன் தெரிவித்துள்ளாா்.
பெண்கள், குழந்தைகள் மீது அதிகரித்து வரும் பாலியல் வன்கொடுமைகளைத் தடுத்து நிறுத்த சிங்கப் பெண் திட்டத்தில் கூடுதல் போலீஸாரை பணியமா்த்த வேண்டும், பேருந்து நிலையம், கல்வி நிலைய பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என அவா் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.
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