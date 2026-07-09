நல்லம்பள்ளி அருகே போலி மருத்துவா் கைது

தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அருகே போலி மருத்துவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
நல்லம்பள்ளி வட்டம், சாமிசெட்டிப்பட்டி அருகே கமலநத்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன். இவா் முறையாக ஆங்கில மருத்துவக் கல்வி படிக்காமல் அப்பகுதி மக்களுக்கு மருத்துவச் சிகிச்சை அளித்து வந்தாராம்.
இதுகுறித்த தகவலின்பேரில் தேசிய நல்வாழ்வு குழும அலுவலா் வினோத்ராஜ் மற்றும் குழுவினா் அங்கு சென்று ஆய்வு செய்தனா். இதில் முருகேசன் ஆங்கில மருத்துவக் கல்வி படிக்காமல் தனது வீட்டில், அப்பகுதியைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவச் சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக, தொப்பூா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் முருகேசனை கைது செய்து, அவா் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்திய ஆங்கில மருத்துவ உபகரணங்கள், மருந்துகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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