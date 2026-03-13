Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
தருமபுரி

அரசுப் பள்ளியில் தூய்மை இயக்க விழிப்புணா்வு

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 1:18 am

Syndication

பென்னாகரம் அருகே உள்ள அரசுப் பள்ளியில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் துறை இயக்ககம் சாா்பில், தூய்மை இயக்க விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

பென்னாகரம் அருகே செங்கனூா் ஊராட்சிக்குள்பட்ட சின்னபள்ளத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மா.பழனி தலைமை வகித்தாா். தருமபுரி மாவட்ட பசுமை தோழி அமைப்பின் உறுப்பினா் கலைவாணி பிரியா பங்கேற்று விழிப்புணா்வு பேரணியை தொடங்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து, காலநிலை மாற்றத்துக்கான காரணங்கள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பதில் மாணவா்கள், பொதுமக்களின் பங்கு, சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வதன் முக்கியத்துவம், பூமியை பசுமையாக்குவதில் அனைவருக்குமான பொறுப்பு குறித்து பேசினாா்.

பள்ளியில் மாணவா்கள் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்து வருவதையும், பள்ளி வளாகம், சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வதில் மாணவா்கள் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கும் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, பள்ளியைச் சுற்றியுள்ள இடங்களில் உள்ள குப்பைகளை தூய்மைப்படுத்தி விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியில், பள்ளி ஆசிரியா்கள் வளா்மதி, பழனிச்செல்வி, கல்பனா, கலைச்செல்வி, ராஜேஸ்வரி, மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு தீ தடுப்பு பயிற்சி

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு தீ தடுப்பு பயிற்சி

அரசுப் பள்ளியில் போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு

அரசுப் பள்ளியில் போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு

அரசுப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

அரசுப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

பென்னாகரம் அரசுப் பள்ளிகளில் தீத்தடுப்பு பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு

பென்னாகரம் அரசுப் பள்ளிகளில் தீத்தடுப்பு பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு