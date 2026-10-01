ஒகேனக்கல்லில் பரிசல்கள் இயக்க அனுமதி
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாகக் குறைந்ததால், காவிரி ஆற்றில் பரிசல்கள் இயக்க மாவட்ட நிா்வாகம் வியாழக்கிழமை முதல் அனுமதி அளித்துள்ளது.
கோப்புப்படம்
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாகக் குறைந்ததால், காவிரி ஆற்றில் பரிசல்கள் இயக்க மாவட்ட நிா்வாகம் வியாழக்கிழமை முதல் அனுமதி அளித்துள்ளது.
தமிழக காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்து வந்த மழை குறைந்தது. இதனால், ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்து படிப்படியாக குறைந்து 3,000 கனஅடியாக உள்ளது. இதனால் ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் பாறைத் திட்டுகள் வெளியே தெரிகின்றன. இதையடுத்து, காவிரி ஆற்றில் பரிசல்கள் இயக்குவதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
மேலும், ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவை தமிழக- கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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