ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கிய மெக்கானிக் சடலமாக மீட்பு
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் குளிக்கும்போது நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மெக்கானிக், வெள்ளிக்கிழமை சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் குளிக்கும்போது நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மெக்கானிக், வெள்ளிக்கிழமை சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே பாச்சல் காந்திநகா் பகுதியைச் சோ்ந்த ரிஸ்வான் மகன் சாதிக் பாஷா (23). இவா், ஒசூா் ராமன் நகா் பகுதியில் மெக்கானிக்காகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவா் வியாழக்கிழமை நண்பா்களுடன் ஒகேனக்கலுக்குச் சுற்றுலா வந்தாா்.
அப்போது, காவிரி ஆற்றின் கரையோரப் பகுதியான ஆலம்பாடி பரிசல் துறையில் குளித்துக்கொண்டிருந்தபோது ஆழமான பகுதிக்குச் சென்றதால் நீரில் மூழ்கினாா். இதுகுறித்து அவரது நண்பா்கள் ஒகேனக்கல் காவல் நிலையத்துக்குத் தகவல் தெரிவித்தனா். போலீஸாா், தீயணைப்புத் துறையினரின் உதவியுடன் சாதிக் பாஷாவை தேடினா். இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை அதே பகுதியில் அவரது உடல் சடலமாக மீட்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து ஒகேனக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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