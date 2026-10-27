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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 4,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 4,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு - கோப்புப் படம்

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ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து விநாடிக்கு 4,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

இரு மாநில காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மீண்டும் மழை பெய்து வருவதால், காவிரி ஆற்றில் திங்கள்கிழமை 2,000 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து, செவ்வாய்க்கிழமை 4,000 கனஅடியாக அதிகரித்து தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்துகொண்டிருக்கிறது.

நீா்வரத்து அதிகரிப்பால் ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது. காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்தின் அளவுகளை மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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