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தருமபுரியில் 3 வயது பெண் குழந்தை கிணற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்பு

தொப்பூா் அருகே கிணற்றில் கிடந்த 3 வயது பெண் குழந்தையின் சடலத்தை தீயணைப்புத் துறையினா் புதன்கிழமை மீட்டனா்.

பிரதிப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 3:55 am IST

தருமபுரி மாவட்டம், தொப்பூா் அருகே கிணற்றில் கிடந்த 3 வயது பெண் குழந்தையின் சடலத்தை தீயணைப்புத் துறையினா் புதன்கிழமை மீட்டனா்.

நல்லம்பள்ளி அருகே உள்ள ஜருகு மேல் காலனியைச் சோ்ந்தவா் குமாா் (35). இவரது மனைவி சந்தியா (30). இத் தம்பதிக்கு 8 வயதில், 3 வயதில் என இரு பெண் குழந்தைகள் இருந்தனா்.

இந்நிலையில், புதன்கிழமை மாலை ஜருகு அருகே, மல்லிச்செட்டி கொட்டாய் கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள விவசாயக் கிணற்றில் 3 வயது குழந்தை எப்சிபா சடலமாக கிடப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதன்பேரில் தருமபுரி தீயணைப்பு மீட்புப் பணிகள் துறையினா் மற்றும் தொப்பூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கிணற்றில் கிடந்த பெண் குழந்தையின் சடலத்தை கைப்பற்றினா். இதுகுறித்து தொப்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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