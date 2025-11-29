கிருஷ்ணகிரி
அதியமான் பொறியியல் கல்லூரி இயக்குநருக்கு இந்திய தொழில்நுட்ப சங்க விருது
இந்திய தொழில்நுட்ப சங்கத்தின் 55 ஆம் ஆண்டு விழா புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகா் பொறியியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்திய தொழில்நுட்ப சங்கத்தின் 55 ஆம் ஆண்டு விழா புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகா் பொறியியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் ஒசூா் அதியமான் கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.ரங்கநாத்துக்கு அவருடைய சேவையைப் பாராட்டி உயரிய விருதை வழங்கியது. இந்த விருதை முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் முன்னாள் காவல் துறை அதிகாரியுமான சத்யபால் சிங் மற்றும் இந்திய தொழில்நுட்ப சங்கத்தின் தலைவா் டாக்டா் பி.கே.தேசாய் ஆகியோா் வழங்கினா்.
அவருடைய சாதனையை பாராட்டி கல்லூரி நிா்வாகம் மற்றும் முதல்வா் ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன், கவுன்சில் உறுப்பினா் ஜெ. அறிவுடைநம்பி மற்றும் பேராசிரியா்கள் வாழ்த்தினா்