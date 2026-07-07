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கிருஷ்ணகிரி

காரில் குட்கா கடத்தல்: 3 போ் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரி வழியாக 2 காா்களில் குட்கா கடத்திய வடமாநிலத்தைச் சோ்ந்த 3 பேரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரிலிருந்து இருந்து கிருஷ்ணகிரி வழியாக சேலத்துக்கு காா்களில் குட்கா கடத்துவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கிருஷ்ணகிரி அருகே ஆஞ்சனேயா் கோயில் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போலீஸாா் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, சந்தேகத்தின் பேரில் 2 காா்களை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், குட்கா கடத்துவது தெரியவந்தது. காரில் வந்தவா்களிடம் போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவா்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜாலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தா்மேந்தா் (23), பரவீன்(26), சுனில் (26) என தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, 2 காா்கள் மற்றும் ரூ. 2.75 லட்சம் மதிப்பிலான குட்கா ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், வழக்குப் பதிந்து 3 பேரையும் கைது செய்தனா்.

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