ஊத்தங்கரை அருகே வீடு புகுந்து 10 பவுன் நகை, வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையை அடுத்த சிங்காரப்பேட்டை அருகே உள்ள நாயக்கனூரைச் சோ்ந்தவா் மாரியப்பன் (45). இவா் குடும்பத்துடன் சென்னை திருவள்ளூரில் தங்கி கட்டட வேலை செய்து வருகிறாா்.
கடந்த 9 ஆம் தேதி வங்கிப் பணிகளுக்கு நாய்க்கனூருக்கு மாரியப்பன் வந்துள்ளாா். அன்று இரவு வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு சென்னை சென்றுள்ளாா். இந்நிலையில் கடந்த 18-ஆம் தேதி மாலை அவரது உறவினா் மலா்கொடி, வீட்டின் கதவு திறந்துகிடப்பதாக மாரியப்பனின் மனைவி சத்தியவாணியிடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதையடுத்து சத்தியவாணி வீட்டிற்கு வந்து பாா்த்தபோது, 10 பவுன் நகை, ரூ. 50 ஆயிரம் மதிப்புள்ள வெள்ளிப் பொருள்கள், ரூ. 5 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருட்டுப் போனது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில் சிங்காரப்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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