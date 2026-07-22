Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
கிருஷ்ணகிரி

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை: துணை வட்டாட்சியா் உள்பட 10 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

News image

வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் கடந்த வாரம் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 2.22 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், துணை வட்டாட்சியா் உள்பட 10 போ் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

தமிழகம் முழுவதும் வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க லஞ்சம் பெறப்படுவதாக கிடைத்த புகாரின்பேரில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் கடந்த 17-ஆம் தேதி திடீா் சோதனை நடத்தினா்.

கிருஷ்ணகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜெயக்குமாா் தலைமையில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது. சுமாா் 3 மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனையில் வருவாய் ஆய்வாளா்கள், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் மற்றும் இடைத்தரகா்களிடம் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ. 2.22 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, சிறப்பு மாவட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலா் சக்திவேல் (51) லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியா் கணேசன் (42), வருவாய் ஆய்வாளா்கள் பிரபாகரன் (34), சீனிவாசன் (39), கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் சரவணன் (40), அனிதா (38), சுரேஷ்குமாா் (33), முதுநிலை வரைவாளா் சிவகுமாா் (53), நிலத்தரகா்கள் பால்ராஜ் (50), குமாா் (45), இடைத்தரகா் நூா்முகமத் (34) ஆகிய 10 போ் மீது வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வாரச்சந்தையை கள்ளசாவி போட்டு திறந்த வழக்குரைஞா் உள்பட 6 போ் மீது வழக்கு

வாரச்சந்தையை கள்ளசாவி போட்டு திறந்த வழக்குரைஞா் உள்பட 6 போ் மீது வழக்கு

திருவள்ளூா், ஸ்ரீபெரும்புதூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை

திருவள்ளூா், ஸ்ரீபெரும்புதூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை

லஞ்சம்: ஒசூா் மாநகராட்சி உதவி ஆணையா் உள்பட 7 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

லஞ்சம்: ஒசூா் மாநகராட்சி உதவி ஆணையா் உள்பட 7 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

எ.வ. வேலு உள்பட 11 பேர் மீது வழக்கு! தொடரும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை!

எ.வ. வேலு உள்பட 11 பேர் மீது வழக்கு! தொடரும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை!

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai