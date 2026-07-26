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கிருஷ்ணகிரி

குடிநீா் கோரி பெண்கள் சாலை மறியல்

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காலி குடங்களுடன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள். - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 12:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊத்தங்கரையை அடுத்த கதவனி கிராமத்தில் குடிநீா் கோரி பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

ஊத்தங்கரையை அடுத்த கதவனியில் 250 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனா். இக்கிராமப் பகுதியில் மின் மோட்டாா் பழுதானதால் கடந்த 10 நாள்களுக்கு மேலாக குடிநீா் விநியோகம் நடைபெறவில்லை.

இதுதொடா்பாக பொதுமக்கள் பலமுறை முறையிட்டும் அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லையாம். இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை 50 க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் திருப்பத்தூா்- ஊத்தங்கரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமாா் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த ஊத்தங்கரை போலீஸாா் மற்றும் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பொதுமக்களிடையே சமாதான பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா். பின்னா், குடிநீா் வழங்க ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதியளித்ததையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

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