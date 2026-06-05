Dinamani
தமிழ் மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் பெருமைமிகு வாய்ப்புக்கு நன்றி! - பிரவீண் சக்ரவர்த்திஅண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் முறைகேடு! புகார்களை விசாரிக்க விசாரணை குழு அமைப்பு!!திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடுகள்: விசாரிக்க 6 பேர் குழு அமைப்பு!பாஜக மாநிலச் செயலர் சுமதி வெங்கடேசன் விலகல்!பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் விலகல்!
/
கிருஷ்ணகிரி

மூதாட்டியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மா்ம நபா் தப்பியோட்டம்: போலீஸாா் விசாரணை

ஊத்தங்கரை அருகே மூதாட்டியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து தப்பியோடிய மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

News image

கோப்புப்படம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 12:56 am IST

Syndication

ஊத்தங்கரை அருகே மூதாட்டியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து தப்பியோடிய மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையை அடுத்த காட்டேரி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மூதாட்டி முருகம்மாள் (80). இவருக்கு ஒரு மகன், இரண்டு மகள்கள் உள்ளனா். மூதாட்டி அவருடைய விளைநிலத்தில் மாடுமேய்த்துவிட்டு அங்குள்ள புளியமரத்தடியில் வெள்ளிக்கிழமை தூங்கிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அங்கு வந்த மா்ம நபா் மூதாட்டியின் வாயை பொத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டு தப்பியோடினாா்.

பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி இதுகுறித்து அவருடைய உறவினா்களிடம் கூறினாா். அவா்கள் மூதாட்டியை ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து, மேல்சிகிச்சைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஊத்தங்கரை போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தகவல் அறிந்து வந்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் தங்கதுரை, சம்பவ இடத்தை ஆய்வுசெய்து, மூன்று தனிப்படை அமைத்து மா்ம நபரை பிடிக்க சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வுசெய்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சென்னையில் யாசகம் பெற்று வாழ்ந்து வந்த மூதாட்டிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: பிகாரிகள் இருவா் கைது

சென்னையில் யாசகம் பெற்று வாழ்ந்து வந்த மூதாட்டிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: பிகாரிகள் இருவா் கைது

மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றவா் கைது

மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றவா் கைது

செங்கம் அருகே மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து நகை பறிப்பு

செங்கம் அருகே மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து நகை பறிப்பு

ஊத்தங்கரை அருகே முதியவா் கொலை வழக்கில் இளைஞா் கைது

ஊத்தங்கரை அருகே முதியவா் கொலை வழக்கில் இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!