கிருஷ்ணகிரி: தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி தோ்தல் அலுவலா்களின் விவரங்கள் அறிவிப்பு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களின் விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆட்சியா் ச.தினேஷ் குமாா் - 9444162000, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ.தங்கதுரை - 94459 29556, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சாதனைக்கு- 9445000909, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஹெலன்ராணி- 9629474276.
(51) ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் - ந.சிவகுமாா் - 9384047451, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் - ராஜலட்சுமி - 9445000539, குமரவேல் - 9942193786,
பா்கூா்: தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அபிநயா - 8870678220, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சின்னசாமி - 9498170629, அருள் - 9445000540.
கிருஷ்ணகிரி: தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ந.ஷாஜகான் -9445000429, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரகள் ரமேஷ் -9445000538, சேகா் - 7397396251.
வேப்பனப்பனஅள்ளி- தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் கீதா ராணி - 9445000396, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் ரமேஷ் பாபு - 9442795559, மகேஸ்வரி- 9600808700.
ஒசூா் - தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் - அக்ரிதி சேத்தி - 9445000541, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் - குணசிவா - 9445000541, ஹேமலதா - 9442352929.
தளி: தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்- பழனி - 9894762177, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் - கங்கை- 9445000542, பாலாஜி - 7825873361.
‘சி-விஜில்’ செயலியில் பெறப்படும் புகாா்கள் மீது நடவடிக்கை : சென்னை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் உத்தரவு
போளூா் தொகுதியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடி ஆய்வு
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பணி: தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஆலோசனை!
உதவித் தோ்தல் அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...