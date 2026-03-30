தேன்கனிக்கோட்டை, சூளகிரியில் இன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரம்
சூளகிரியில் நடைபெற்ற திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் வேப்பனஹள்ளி தொகுதி எம்எல்ஏ பி.முருகன்.
திமுகவின் மாநில இளைஞரணி செயலாளரும், தமிழக துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தேன்கனிக்கோட்டை, சூளகிரியில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
தளி தொகுதி தேன்கனிக்கோட்டையில் இரவு 8 மணிக்கும், வேப்பனஹள்ளி தொகுதி சூளகிரியில் 9.30-க்கு திமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து பிரசாம் செய்கிறாா். தளி தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் டி.ராமச்சந்திரன், ஒசூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எஸ்.ஏ.சத்யா, வேப்பனஹள்ளி தொகுதி வேட்பாளா் பி.எஸ். சீனிவாசன் ஆகியோரை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
இதை முன்னிட்டு, திமுக கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டச் செயலாளரும், தளி எம்எல்ஏவுமான ஒய்.பிரகாஷ் தலைமையில் சூளகிரியில் திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், தொகுதிக்குள்பட்ட திமுக நிா்வாகிகள் பலரும் பங்கேற்று உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிப்பது, கூட்டணி கட்சியினா் ஆயிரக்கணக்கானோரை திரட்டுவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
