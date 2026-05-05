ஒசூா் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி

ஒசூா் தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் பி.பாலகிருஷ்ண ரெட்டி 27,783 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா். இரண்டாவது இடத்தை தவெக பிடித்துள்ளது. திமுக மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது.
ஒசூா் தொகுதியில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட முதல்சுற்றில் இருந்தே அதிமுக வேட்பாளா் பி.பாலகிருஷ்ண ரெட்டி முன்னணியில் இருந்து வந்தாா். இரண்டாவது இடத்தை திமுக பிடித்து வந்தது. 20-ஆவது சுற்றில் தவெக இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்து, 3-ஆவது இடத்துக்கு திமுக தள்ளப்பட்டது.
அதிமுக வேட்பாளா் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி 1,09,867 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா். தவெக வேட்பாளா் வேந்தா்க்கரசன் 82,084 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் எஸ்.ஏ.சத்யா 73,773 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 7,632 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
கடந்த 2018-இல் அமைச்சா் பதவி, எம்எல்ஏ பதவியை இழந்த பி.பாலகிருஷ்ண ரெட்டி 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக சட்டப் பேரவைக்கு தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா்.
