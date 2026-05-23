கிருஷ்ணகிரியில் ரூ.3.52 லட்சத்துக்கு மஞ்சள் ஏலம்

கிருஷ்ணகிரி ஒழுங்கு முறை விற்பனைக் கூடத்தில், ரூ. 3.52 லட்சத்துக்கு மஞ்சள் ஏலம் நடைபெற்றது.
கிருஷ்ணகிரி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில், இ-நாம் முறையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மஞ்சள் ஏலத்தில், 9 விவசாயிகள், 42 மூட்டை மஞ்சளை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், ஒரு குவிண்டால் விரலி மஞ்சள் அதிகபட்சமாக ரூ. 13,339-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 12,899-க்கும், உருண்டை மஞ்சள் அதிகபட்சமாக ரூ.12,473-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.11,899-க்கும், பனங்காலி ரூ. 26,009-க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம், 2,662 கிலோ மஞ்சள், ரூ. 3.52 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது. ஏலம் தொகை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.
இதுகுறித்து, கிருஷ்ணகிரி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளா் பழனியம்மாள் தெரிவித்ததாவது:
கிருஷ்ணகிரி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில், இ--நாம் முறையில் நடந்த ஏலத்தில், மஞ்சளின் தரத்திற்கு ஏற்ப அதிகபட்ச விலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
விவசாயிகள், தங்கள் விளைபொருளை கிடங்கில் இருப்பு வைத்து, சந்தை மதிப்பில், 50 முதல் 75 சதவீதம் வரை ஆண்டுக்கு 5 சதவீதம் வட்டியில் பொருளீட்டு கடன் பெறலாம். உரிய விலை கிடைக்கும்போது விற்பனை செய்யும் வசதியும் உள்ளது. மேலும், விவரங்களுக்கு 99522 67990 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அவா் தெரிவித்தாா்.