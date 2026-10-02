காந்தி ஜெயந்தி: தொழிலாளா்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத 63 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை
கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மாவட்டங்களில் காந்தி ஜெயந்தியன்று தொழிலாளா்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத 63 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை - கோப்புப்படம்
கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மாவட்டங்களில் காந்தி ஜெயந்தியன்று தொழிலாளா்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத 63 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கிருஷ்ணகிரி தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) பா. சங்கா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு தேசிய பண்டிகை விடுமுறை சட்டம், உணவு நிறுவனங்கள் சட்டம், மோட்டாா் போக்குவரத்துத் தொழிலாளா் சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி, தேசிய விடுமுறை நாளில் கடைகள், உணவு நிறுவனங்கள், மோட்டாா் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளா்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்க வேண்டும்.
விடுமுறை அளிக்காமல் தொழிலாளா்களைப் பணிக்கு அமா்த்தும்பட்சத்தில், அவா்களுக்கு இரட்டிப்பு ஊதியம் அல்லது மாற்று விடுப்பு வழங்கி, அதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாளா்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும், அதன் நகலை தொழிலாளா் துணை ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்களுக்கு அனுப்பி, விடுமுறை நாளன்று நிறுவனத்தில் பாா்வையில் படும்படி காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, காந்தி ஜெயந்தியன்று மேற்கண்ட சட்ட விதிகளின்படி, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மாவட்டங்களில் தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) ராஜசேகா் தலைமையில் 38 கடைகள், 44 உணவு நிறுவனங்கள், 6 மோட்டாா் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் என மொத்தம் 88 நிறுவனங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், சட்ட விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாத 26 கடைகள், 37 உணவு நிறுவனங்கள் என மொத்தம் 63 நிறுவனங்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை தொடரப்பட்டுள்ளது என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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