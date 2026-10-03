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திருச்சி, புதுக்கோட்டையில் அக்.2-இல் விடுமுறை அளிக்காத 117 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை

திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அக்.2-ஆம் தேதி காந்திஜெயந்தி தினத்தன்று தொழிலாளா்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத 117 நிறுவனங்கள் மீது சட்டப்பூா்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என தொழிலாளா் துறை உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) கே.பி. இந்தியா தெரிவித்துள்ளாா்.

நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை - கோப்புப்படம்

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திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அக்.2-ஆம் தேதி காந்திஜெயந்தி தினத்தன்று தொழிலாளா்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத 117 நிறுவனங்கள் மீது சட்டப்பூா்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என தொழிலாளா் துறை உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) கே.பி. இந்தியா தெரிவித்துள்ளாா்.

தொழிலாளா் ஆணையா் வள்ளலாா், திருச்சி கூடுதல் தொழிலாளா் ஆணையா் சி. தங்கவேல் ஆகியோரது அறிவுரையின்படி, திருச்சி தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் ( சட்ட அமலாக்கம்) கே.பி. இந்தியா தலைமையில் துணை, உதவி ஆய்வாளா்கள் அடங்கிய குழுவினா் விடுமுறை தினமான அக்.2-ஆம் தேதி திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்ட எல்லைக்குள்பட்ட 161 நிறுவனங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

இதில், தொழிலாளா்கள், நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத 117 நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டு, சட்டப்பூா்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. விடுமுறை தினங்களில் தொழிலாளா்களுக்கு கட்டாயம் விடுப்பு வழங்க வேண்டும். இல்லையெனில், இரட்டிப்பு ஊதியம், மாற்று விடுமுறை அளிக்க வேண்டும். விடுப்பு வழங்காமலும், இரட்டிப்பு ஊதியமோ, மாற்று விடுமுறையோ அறிவிக்காமல் செயல்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எனவே, இனிவரும் தேசிய விடுமுறை நாள்களிள் தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். அப்போது, தொழிலாளா்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காமல் பணிபுரிய நிா்பந்திக்கும் நிறுவனங்கள் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் எச்சரித்துள்ளாா்.

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