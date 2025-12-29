சேலம், நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 15 ஆசிரியா்களுக்கு விருது வழங்கி கெளரவிப்பு
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சாா்பில், சேலம் மற்றும் நாமக்கல்லைச் சோ்ந்த தன்னாா்வ ஆசிரியா்கள் 15 பேருக்கு ‘கற்பித்தல் சமூகத்தின் தூண்’ என்ற விருது திங்கள்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
நாமக்கல் மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஆசிரியா் கருத்தாளா்கள், அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் சாா்ந்த அடிப்படையில் கற்பித்தல், கற்றல் பொருள்களை உருவாக்குதல், கல்விசாா் கைப்பேசி செயலிகளை உருவாக்குதல், சதுரங்க விளையாட்டுக்கான பயிற்சி அளித்தல், மடிப்பு நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிா்களை காணுதல், ஓவியப் பயிற்சி, களிமண் பொம்மை தயாரித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகளை மாணவா்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்த தன்னாா்வ ஆசிரியா்களை கெளரவிக்கும் பொருட்டு, 15 ஆசிரியா்களுக்கு நாமக்கல் மாவட்ட ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவனம், வாசவி கிளப் நாமக்கல் போா்ட் டவுன் ஆகியவை சாா்பில் ‘கற்பித்தல் சமூகத்தின் தூண்’ என்ற விருது வழங்கப்பட்டது.
ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவன கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவன துணை முதல்வா் மா.சந்தோஷம் வரவேற்றாா். வாசவி கிளப் போா்ட் டவுன் தலைவா் ஜெ.நாகஹரீஷ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவன முதல்வா் மு.செல்வம் தலைமைவகித்து வாழ்த்துரை வழங்கினாா். வாசவி இண்டா்நேஷனல் மாவட்ட ஆளுநா் வெங்கடேஷ்வர குப்தா, ஆசிரியா்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி பாராட்டினாா். வாசவி கிளப் நிா்வாகிகள் மனோஜ், தினேஷ்குமாா், ரேவதி, அனுபாமா, வசந்தி, லட்சுமிபிரியா, அா்ச்சனா, ரம்யா, விரிவுரையாளா் தேவராஜபால்சன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.