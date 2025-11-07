வடகிழக்குப் பருவமழை: மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும் - மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா்
வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது, அரசுத் துறை அலுவலா்கள் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் மு.ஆசியாமரியம் தெரிவித்தாா்.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும், சிறுபான்மையினா் நலத் துறை ஆணையருமான மு.ஆசியா மரியம் பங்கேற்று பேசியதாவது:
வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மணல் மூட்டைகள், பொக்லைன் இயந்திரங்கள், மின் இயக்கிகள், மீட்பு படகுகள், அவசரச் சிகிச்சை வாகனங்கள், ஆக்சிஜன் உருளைகளை தயாா் நிலையில் வைத்திருப்பது அவசியம்.
பள்ளிகள், திருமண மண்டபங்கள், சமுதாயக் கூடங்கள், மற்ற கட்டடங்களையும் நிவாரண முகாம்கள் அமைப்பதற்கான இடங்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். முன்னெச்சரிக்கை குழு, தேடுதல் மற்றும் மீட்புக் குழு, நிவாரண முகாம்கள் மேலாண்மைக் குழு, பொதுச் சுகாதார குழு, ஊடக மேலாண்மை, நெடுஞ்சாலைப் பணிகள் சாா்ந்த குழுக்கள் அமைத்து மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இம்மாவட்டத்தில் கடந்த காலங்களில் பெய்த மழையின் அடிப்படையில் அதிக அளவில் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் இடங்களைக் கண்டறிந்து பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
நியாயவிலைக் கடைகளில் தேவையான அளவு உணவு பொருள்கள் இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும். நீா்வளத் துறை நீா்நிலைகளின் மூலம் வரப்பெறும் நீா் அளவுகளை கண்காணிக்க வேண்டும். நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் மழையால் சேதமடையும் சாலைகளை உடனடியாக சரிசெய்து முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். வனத்துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் வனப் பகுதியில் மழை பொழிவின் காரணமாக ஏதேனும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டால் அதுகுறித்த தகவல்களை உடனடியாக தலைமையிடத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையின் மூலம் தேவையான அளவு மருந்து இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும். மருத்துவ முகாம்கள் நடத்திட மருத்துவா்கள், செவிலியா்களை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் மூலம் பள்ளி வளாகங்களில் செயல்படாத கட்டடங்களுக்கு அருகில் மாணவா்கள் செல்லாமல் இருக்க அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்கவேண்டும். பள்ளி வளாகங்களில் தண்ணீா் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். 1077 கட்டணம் இல்லா தொலைபேசி எண் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.க.சரவணன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் சு.வடிவேல், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் க.பா.அருளரசு, நாமக்கல் கோட்டாட்சியா் வே.சாந்தி மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள், வட்டாட்சியா்கள், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் உள்பட துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.