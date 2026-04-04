சேந்தமங்கலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன என நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
சேந்தமங்கலம் (எஸ்.டி.) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடும் பி.பூமலா் பொன்னுசாமியை ஆதரித்து வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற செயல்வீரா்கள் கூட்டத்தில் கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி. மேலும் பேசியதாவது:
சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் ரூ. 6.05 கோடியில் காளப்பநாயக்கன்பட்டி, சேந்தமங்கலம் ஆகிய பேரூராட்சிகளில் புதிய குடிநீா்த் திட்டத்தின்கீழ் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கொல்லிமலையில் புதிய ரத்த வங்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல்- துறையூா் சாலை விரிவாக்கம் (கூலிப்பட்டி முதல் எருமப்பட்டி வரை) ரூ. 38 கோடியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கொல்லிமலையில் அதிக அளவு மிளகு சாகுபடி செய்யப்படுவதால் புவிசாா் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.
சேந்தமங்கலத்தில் புதிய அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கொல்லிமலை மலைவாழ் மக்களுக்கு 8,000 பேருக்கு பழங்குடியினா் நலவாரிய குடும்ப உறுப்பினா் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
இந் நிகழ்ச்சியில் நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் வி.மாதேஸ்வரன், திமுக தொகுதி பாா்வையாளா் ரேகா பிரியதா்ஷிணி, ஒன்றியச் செயலாளா்கள் அ.அசோக்குமாா், கே.பி.ராமசுவாமி உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனா்.
