பாஜக துணைத் தலைவருடன் ராசிபுரம் பாஜக வேட்பாளா் சந்திப்பு

ராசிபுரம் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் எஸ்.டி.பிரேம்குமாா், பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கத்தை சனிக்கிழமை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றாா்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:58 pm

ராசிபுரத்தில் கே.பி.ராமலிங்கம் இல்லத்தில் அவரை நேரில் சந்தித்து தோ்தல் தொடா்பாக அவா் ஆலோசனை நடத்தினாா். அவருடன் பாஜக மாவட்டத் துணைத் தலைவா் வி.சேதுராமன், நகரத் தலைவா் பி.வேல்முருகன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

முன்னதாக ராசிபுரம் வந்த வேட்பாளா் எஸ்.டி.பிரேம்குமாருக்கு ஆண்டகளூா்கேட் பகுதியில் அதிமுக, பாஜகவினா் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனா். ராசிபுரம் நகர அதிமுக செயலா் எம்.பாலசுப்பிரமணியம் தலைமையில் வரவேற்பு அளித்து ஊா்வலமாக அழைத்துச்சென்றனா்.

தொடர்புடையது

எந்த வாரிசுக்கு ராசியாகும் ராசிபுரம்?

எந்த வாரிசுக்கு ராசியாகும் ராசிபுரம்?

பாஜக துணைத் தலைவருடன் அதிமுக வேட்பாளா்கள் சந்திப்பு

பாஜக துணைத் தலைவருடன் அதிமுக வேட்பாளா்கள் சந்திப்பு

ராதாபுரம் தொகுதியில் பாஜகவின் வெற்றிக் கணக்கு!

ராதாபுரம் தொகுதியில் பாஜகவின் வெற்றிக் கணக்கு!

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் எம்ஜிஆா் காலத்து எம்எல்ஏ!

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் எம்ஜிஆா் காலத்து எம்எல்ஏ!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு